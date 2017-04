"Come scegliere Come studiare": tutorato per gli studenti della Scuola Sem

"Come scegliere Come studiare": progetto di tutorato per gli studenti della Scuola di Economia e Management

Il progetto di tutorato di Ateneo "Come scegliere Come studiare", dedicato gli studenti della Scuola di Economia e Management, prevede le seguenti attività:

creazione gruppi di studio per singola materia per corsi del primo e del secondo semestre,

definizione degli obiettivi a lungo termine: media e voto di laurea,

recupero degli esami lasciati indietro,

pianificazione delle sessioni esami e delle prove intermedie,

organizzazione dello studio autonomo,

prenotazione dei ricevimenti con i docenti,

ricerca della bibliografia e del materiale di studio,

gestione del tempo per il sostenimento degli esami,

sostenimento dell’idoneità d’Inglese.

Gli studenti interessati possono contattare il tutor sia per segnalare la materia d'interesse per lo studio in gruppi sia per prenotare incontri personalizzati per la gestione della carriera accademica nel lungo termine al seguente indirizzo e-mail: