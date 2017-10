Ciclo di workshop "Exponential technologies and future thinking" - Cinque giornate formative dedicate agli studenti

Dal 4 al 12 dicembre, Aula meeting Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite (massimo 50 posti). Le prenotazioni sono aperte fino al 1 dicembre

A partire dal 4 dicembre, presso il Santa Chiara Lab, si terrà un nuovo ciclo di eventi gratuiti aperti agli studenti dell'Università di Siena, dal titolo "Exponential technologies and future thinking".

Il programma dei workshop:

4 dicembre, 14-19 , Introduzione al concetto di tecnologie esponenziali e Insights su diversi settori e scenari,

, Introduzione al concetto di tecnologie esponenziali e Insights su diversi settori e scenari, 5 dicembre, 9-14 , Comprendere i prossimi trend attraverso un'analisi approfondita di una tecnologia esponenziale (es. intelligenza artificiale) in diversi settori,

, Comprendere i prossimi trend attraverso un'analisi approfondita di una tecnologia esponenziale (es. intelligenza artificiale) in diversi settori, 6 dicembre, 14-19 , Imparare a costruire uno scenario con l'obiettivo di prevedere il futuro correttamente,

, Imparare a costruire uno scenario con l'obiettivo di prevedere il futuro correttamente, 11 dicembre, 9-14 , Scienza e medicina,

, Scienza e medicina, 12 dicembre 9-14, Costruzione di prodotti e servizi che siano adatti al mercato negli scenari futuri.

Per questa serie di incontri è previsto il riconoscimento di crediti formativi (su base 3 CFU) per "Attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro". I singoli eventi sono a partecipazione libera e gratuita per tutti gli studenti.

► Per info: