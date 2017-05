Campus Party: 20 top pass gratuiti per gli studenti

Per partecipare occorre registrarsi on line: la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli studenti

Il 31 maggio si terrà l'estrazione degli 20 studenti che avranno vinto il pass

Campus Party mette in palio 20 top pass gratuiti per gli studenti in occasione dell'evento dedicato all'open innovation che si terrà a Milano dal dal 20 al 23 maggio.

Per partecipare all'estrazione dei pass, che si terrà il 31 maggio, occorre registrarsi sul portale di Campus Party e cliccare su "Partecipa".