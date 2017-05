In-Box dal vivo 2017 - Millennials. Due call per i millennials

WORKSHOP DI SCRITTURA CRITICA

Apertura call. Scadenza: 14 maggio (ore 12.00)

Iscrizioni tramite e-mail a info@inboxproject.it

La partecipazione è aperta a studenti universitari o neolaureati. il workshop è gratuito

Scade il 14 maggio (ore 12.00) il termine per partecipare a In-Box dal vivo 2017 - Millennials. Call per workshop di scrittura critica, riservato a 12 studenti universitari (meglio se specializzandi) o neolaureati, che avranno il compito di seguire il festival In-Box dal Vivo (dal 16 al 20 maggio) e raccontarlo in tutti i suoi aspetti tramite una pubblicazione online.

Per partecipare occorre inviare una e-mail, corredata da lettera motivazionale e curriculum di studi, al seguente indirizzo di posta elettronica:

Sotto la direzione di un professionista messo a disposizione dalla testata giornalistica online Teatro e Critica, il lavoro sarà condotto in sessioni quotidiane dal 16 al 20 maggio (16/5, 19/5 e 20/5 fascia oraria 9.00-17.00, 17/5 e 18/5 fascia oraria 14.00-19.00). Durante gli incontri, la didattica e la pratica si fonderanno dando vita a una redazione che lavorerà al giornale (sia online che con estratti cartacei) del festival e racconterà gli eventi attraverso l’utilizzo dei social media.

Il workshop, offerto da In-Box e Teatro e Critica, in collaborazione con Università di Siena, Santa Chiara Lab e uSiena Welcome è gratuito e include l'ingresso a tutti gli spettacoli in programma. Gli studenti potranno inoltre usufruire a prezzo convenzionato del servizio mensa del festival.