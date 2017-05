Borse di ricerca progetto “Alta Formazione e Ricerca Università Toscane"

Borse di alta formazione e ricerca progetto “Alta Formazione e Ricerca nelle Università Toscane 2016 – AFRUT2016”

Scadenza bandi: 12 giugno

L’Università degli Studi di Firenze, l'Università di Pisa, l'Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola IMT Alti Studi Lucca hanno ottenuto il finanziamento da parte della Regione Toscana per il progetto “Alta Formazione e Ricerca nelle Università Toscane 2016 – AFRUT2016” volto ad una maggiore integrazione del sistema delle università con il sistema produttivo regionale.



Sono stati finanziati 8 percorsi di alta formazione e ricerca-azione (per un totale di 19 borse di ricerca) a cui potranno accedere dottori di ricerca oppure laureati (specialistica o vecchio ordinamento) con almeno un anno di esperienza di lavoro e di ricerca in ambiti disciplinari attinenti al percorso preposto.

Le borse che si svolgeranno all'Università di Siena sono:

Intellectual Property INNovation (Liaison Office),

The fourth industrial revolution: Tuscany 4.0 and beyond (Liaison Office),

Progettazione europea e internazionale in area scientifica (ufficio Ricerca),

Progettazione europea e internazionale in area socio-umanistica (ufficio Ricerca).

I bandi sono consultabili sul sito web dell'Università di Firenze, capofila del progetto.

Per info: