Borsa di studio in Scienze forestali e ambientali presso il dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali

Scadenza bando: 3 ottobre

Scade il 3 ottobre il bando per una borsa di studio in Scienze forestali e ambientali presso il dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, riservata agli studenti in possesso della laurea magistrale.

L'attività di ricerca verterà sul seguente argomento:

"Indagine paleoecologica basata sullo studio della cartografia storica, del rilievo forestale e sulla valutazione dei carboni presenti nei suoli”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.