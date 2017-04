Borsa di studio in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio presso il dipartimento di Scienze della vita

Scadenza bando: 10 maggio

Scade il 10 maggio il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75) presso il dipartimento di Scienze della vita.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

"Attività nell'ambito del progetto PSR MIS 16.02 dal titolo BASIQ: La bottega alimentare della sostenibilità-identità-qualità: valutazione della sicurezza dei prodotti trasformati tramite una procedura innovativa e sensibile”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.