Borsa di studio in Psicologia presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze

Scadenza bando: 8 maggio

Scade l'8 maggio il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in Psicologia presso il dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.

L'attività di ricerca verterà sul seguente argomento:

"Migranti ad alto rischio di psicosi".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.