Borsa di studio presso il dip. di Scienze storiche e dei beni culturali

Borsa di studio presso il dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali

Scadenza bando: 11 settembre

Scade l'11 settembre il bando per una borsa di studio presso il dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali riservata a laureati in Lettere (vecchio ordinamento precedente al D. M. 509/1999) con curriculum archeologico e corsi di laurea magistrale appartenenti alla classe LM-2 in Archeologia (D.M. 270/2004) e corsi di laurea specialistica 2/S in Archeologia (D.M. 599/1999).

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

"Domus Tiberiana (Palatino, Roma): elaborazioni tridimensionali degli ambienti della sostruzione nord-occidentale e ricostruzione 3D della decorazione pavimentale e pittorica degli ambienti”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.