Borsa di studio in Ingegneria nel settore dell'informazione

Scadenza bando: 27 aprile

Scade il 27 aprile il bando per una borsa di studio in Ingegneria nel settore dell'informazione, rivolta agli studenti in possesso della laurea magistrale.

L'attività di ricerca verterà sul seguente argomento:

"Sviluppo di algoritmi di tracking e force feedback per l’integrazione di interfacce aptiche indossabili in ambienti di realtà virtuale (To develop tracking and force feedback algorithms for the integration of wearable haptic devices into virtual reality environments)”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.