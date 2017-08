Borsa di studio in Design di ambienti per la comunicazione per i laureati magistrali

Scadenza bando: 11 settembre

Scade l'11 settembre il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in Design di ambienti per la comunicazione, riservata ai laureati magistrali.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

“Strumenti e metodi di comunicazione e disseminazione di attività e risultati scientifici per tecnologie Cyber-Physical System”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.