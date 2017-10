Borsa di studio in Ctf (LM-13 - LS-14) o in Chimica (LM-54)

Borsa di studio in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 - LS-14) o in Chimica (LM-54)

Scadenza bando: 17 ottobre

Scade il 17 ottobre il bando per una borsa di studio in Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13 - LS-14) o in Chimica (LM-54).

L'attività di ricerca verterà sul seguente argomento:

"Modificazioni strutturali di molecole di origine naturale ad attività citotossica" (tutor prof. Maurizio Taddei).

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.