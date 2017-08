Borsa di studio in Archeologia per le classi 2/S o LM-2

Borsa di studio in Archeologia per le classi 2/S (laurea specialistica) o LM-2 (laurea magistrale)

Scadenza bando: 12 settembre

Scade il 12 settembre il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in Archeologia per le classi 2/S (laurea specialistica o LM-2 (laurea magistrale).

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

"Sistemi di monitoraggio territoriale per implementazione di banche dati archeologiche”.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.