Borsa di studio in Archeologia presso il dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente

Scadenza bando: 29 gennaio

Scade il 29 gennaio il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in Archeologia presso il dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente riservata ai laureati magistrali.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

"Studio dei modi di organizzazione dello spazio in siti musteriani dell'Italia centro meridionale Grotta dei Santi (GR) e Riparo L'Oscurusciuto (TA)".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.