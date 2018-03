Borsa di ricerca in Scienze naturali

Scadenza bando: 23 aprile

Scade il 23 aprile il bando per una borsa di ricerca in Scienze naturali presso il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente per coloro che sono in possesso della laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento.

Questo il tema della ricerca:

"Realizzazione di attività di monitoraggio di specie di vertebrati e di invertebrati di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE presenti in Toscana" (tutor prof. Giuseppe Manganelli).

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.