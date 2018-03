Borsa di ricerca in Scienze geologiche presso il dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente

Scadenza bando: 9 aprile

Scade il 9 aprile il termine per partecipare al bando per una borsa di studio in Scienze geologiche destinata agli studenti in possesso della laurea, magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

”Indagine dei materiali lapidei ornamentali storici della Toscana".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.