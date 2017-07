Borsa di ricerca in Scienze ambientali presso il centro servizi di Ateneo Santa Chiara Lab

Scadenza bando: 28 luglio

Scade il 28 luglio il bando per una borsa di ricerca in Scienze ambientali al Santa Chiara Lab, riservata agli studenti in possesso della laurea magistrale.

Questo il tema dell'attività di ricerca:

"Il nexus food-water-energy e la sostenibilità dei Paesi della regione del Mediterraneo" (tutor: prof. Simone Bastianoni).

Il bando è cpnsultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.