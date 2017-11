Borsa di ricerca in Medicina e chirurgia

Scadenza bando: 27 novembre

Scade il 27 novembre il bando per una borsa di ricerca riservata ai laureati alla specialistica/magistrale in Medicina e chirurgia ed in possesso della specializzazione di area medica in Radiodiagnostica.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

"Stadiazione loco-regionale del cancro della mammella con TC con tecnica di doppia energia".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.