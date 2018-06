Borsa di ricerca in Ingegneria dell'informazione

Scadenza bando: 11 luglio

Scade l'11 luglio il bando per una borsa di ricerca in Ingegneria dell'informazione per i laureati di I livello.

Questo il tema della ricerca:

"Sviluppo strumenti di misura impedenzimetrici".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.