Borsa di ricerca in Biologia sanitaria

Scadenza bando: 10 novembre

Scade il 10 novembre il termine per partecipare al bando per una borsa di ricerca in Biologia sanitaria presso il dipartimento di Biotecnologie mediche.

Questa l'attività di ricerca:

"Caratterizzazione di cloni epidemici di klebsiellacpneumoniae produttrici di carbapenemasi di tipo KPC e studio dei fattori influenzati da colonizzazione intestinale". (tutor prof. Tommaso Giani)

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.