Bando per un project coordinator per la Regione Toscana

Bando per un project coordinator presso la rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles

Scadenza: 24 giugno

Scade il 24 giugno il bando per un project coordinator presso la rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles, promosso dalla Regione insieme alle università toscane per promuovere gli interessi della ricerca Toscana in Europa.

Per partecpare occorre in viare il curriculum vitae e una lettera di motivazione dettagliata in inglese al seguente indirizzo di posta elettronica:

Il bando è consultabile sul sito web della Regione Toscana.