Assegno di ricerca in Chirurgia generale

Assegno di ricerca - Regione Toscana in Chirurgia generale

Scadenza bando: 19 aprile

Scade il 19 aprile il termine per partecipare ad un assegno di ricerca di durata biennale in Chirurgia generale sulla tematica di ricerca "La piattaforma di biopsia liquida per la STRAtificazione del Tumore Gastrico basata sulla caratterizzazione genomica di vescicole extracellulari (EV) circolanti - STRATeGy".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata agli assegni di ricerca.