Reclutamento Ricercatori tipo B. Assegnati all'Ateneo 23 posti

MIUR - Assegnazione di 23 nuovi ricercatori di tipo B all’Università di Siena

L'assegnazione rientra nel Piano straordinario di reclutamenti per ricercatrici e ricercatori previsto dalla legge di bilancio per il 2018 che ha assegnato agli Atenei un totale 1.305 posti da ricercatore. I posti sono stati ripartiti tra gli atenei italiani secondo indicatori di merito, tra i quali il numero dei dipartimenti coinvolti nella recente procedura di selezione dei dipartimenti di eccellenza e il risultato della valutazione della ricerca (VQR).

L'assegnazione dei 23 ricercatori all'Ateneo ammonta ad un importo di € 1.348.276 € a decorrere dal 2019, oltre a 211.494 € per il 2018. I concorsi si volgeranno dal mese di ottobre 2018.

"Anche in questa occasione in cui il MIUR distribuisce risorse su criteri premiali, l'Università di Siena dimostra il proprio valore - commenta il rettore Francesco Frati -, risultando premiata ben oltre il proprio peso specifico standard sul sistema. La disponibilità di questo finanziamento ci permetterà di consolidare il nostro organico, compensando, almeno in parte, i pensionamenti e, cosa ancora più importante, reclutando giovani studiosi. Si tratta di un altro passaggio importante nel percorso di sviluppo dell'Ateneo, che ancora una volta è soprattutto l'esito dell'ottimo lavoro di ricerca che viene svolto all'Università di Siena".