Approvazione del consuntivo 2016 e nuovo regolamento tasse universitarie

Il Cda dell'Università di Siena ha approvato il bilancio consuntivo 2016 con un utile di 4,7 milioni di € e ha varato il regolamento per le tasse per l’iscrizione ai corsi dell’anno accademico 2017/2018, con il parere favorevole unanime del Consiglio studentesco.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Rettore sia per la chiusura dell'esercizio amministrativo con segno positivo sia per l’approvazione del nuovo regolamento per la contribuzione studentesca, che, dovendo recepire le disposizioni della legge finanziaria 2017, è riuscito nell’obiettivo di salvaguardare il diritto allo studio, senza pesare in modo eccessivo sui bilanci delle famiglie e tenendo conto dell’equilibrio di bilancio dell’Ateneo