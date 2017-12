Approvato il bilancio previsionale 2018

Risultato positivo di 2,5 milioni di euro

“Sguardo rivolto al futuro - ha detto il rettore Frati - grazie all’impegno e alla professionalità dei docenti e del personale”

E’ stato approvato dal Consiglio di amministrazione il bilancio unico di Ateneo di previsione 2018, con un risultato positivo di 2,5 milioni di euro.

Pur in un contesto caratterizzato da elevata incertezza relativa ai fondi di finanziamento ministeriali il documento è stato predisposto seguendo i principi di prudenza, competenza economica e equilibrio.

Il rettore Francesco Frati ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "La nostra comunità universitaria ha imparato a guardare al futuro, adottando la programmazione come normale modus operandi, per ottenere efficacia ed efficienza nella realizzazione delle progettualità individuate per lo sviluppo”.

Il rettore Francsco Frati ha sottolineato il forte impegno dell’Amministrazione per la ricerca: “Nel budget per il 2018 è stata prevista, in linea con quanto stabilito precedentemente, l’allocazione di maggiori risorse per finanziare il Piano di sostegno alla ricerca. In particolare, viene confermato l’investimento per nuovi assegni di ricerca su fondi di bilancio, in modo da riattivare un percorso virtuoso di coinvolgimento di giovani ricercatori all’interno dei gruppi di ricerca dei dipartimenti”.

Tre milioni di Euro sono stati inoltre previsti per il miglioramento degli edifici universitari e apposite risorse sarenno destinate ai sostegno ai Servizi e alle attività per studenti e al reclutamento.