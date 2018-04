Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Siena ha approvato il bilancio consuntivo 2017

Grande soddisfazione del rettore Francesco Frati per la chiusura con il segno positivio dell'esercizio. "Il risultato raggiiunto, ottenuto attraverso una attenta programmazione della gestione - ha detto il Rettore Frati -, assume maggiore valore tenendo conto degli ulteriori tagli operati anche nel 2017 ai finanziamenti statali non vincolati. L'esistente situazione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale consentirà all'Ateneo, nell'ambito di strategie ben definite, di intraprendere nuovi processi di sviluppo e di investimento, con la giusta cautela per far fronte a eventuali imprevisti".

Il Cda a questo proposito ha approvato l'allocazione di 2,5 milioni di Euro per la realizzazione del piano edilizio del Complesso didattico Le Scotte e il consolidamento delle risorse attribuite ai Dipartimenti per il sostegno alle attività di ricerca e di didattica.

“Il consistente utile conseguito - ha spiegato il Rettore in conferenza stampa -, deriva dal ritrovato equilibrio di bilancio dovuto a una gestione oculata. È un risultato al quale tutte le componenti dell’Ateneo hanno fornito il proprio contributo e che ha consentito all’Amministrazione di gestire tranquillamente anche le partite di cassa, chiusa con una liquidità disponibile di oltre 22 milioni di Euro”.

Tra i dati positivi del bilancio, va segnalato l’incremento di 750 mila Euro, rispetto all’anno precedente, della spesa per i servizi agli studenti: una voce che è stata irrobustita dagli investimenti in borse di ricerca post laurea, borse di studio Erasmus, da borse per il merito e l’eccellenza, e dal rimborso di tasse e contributi agli studenti meritevoli. Inoltre, il nuovo Regolamento ha contribuito a ridurre la contribuzione studentesca complessiva di oltre il 10%.

In occasione dell’incontro con la stampa è stato presentato il nuovo direttore generale dell’Ateneo, dottor Emanuele Fidora, che ha preso servizio lo scorso 9 aprile.