Aperte le iscrizioni al bando "Qualità in Medicina del lavoro" presso il dipartimento di Biotecnologie mediche

Scadenza: 20 ottobre. Iscrizioni tramite e-mail a umdl@unisi.it

La partecipazione è gratuita (max 28 candidati)

Scade il 20 ottobre il termine per partecipare al bando "Qualità in Medicina del lavoro", aperto a coloro che sono in possesso della specializzazione in Medicina del lavoro, sono iscritti ad una scuola di specializzazione in Medicina del lavoro o all'albo dei medici competenti.

Il progetto sperimentale di alta qualificazione "Qualità in Medicina del lavoro" intende costituire un gruppo di specialisti in grado di contribuire efficacemente al miglioramento continuo della salute nei luoghi di lavoro.

L'attività si svolgerà attraverso moduli didattici della durata di 4 ore e l'attività seminariale del progetto inizierà entro il mese di ottobre.