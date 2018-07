Ammissione corso di laurea in Biotecnologie a.a. 18-19: pubblicato il bando

I cittadini non comunitari residenti all’estero, oltre ad effettuare l'iscrizione secondo le indicazioni del bando, per partecipare alla prova di ammissione dovranno superare una prova di conoscenza della lingua italiana, che si terrà il 31 agosto, alle ore 15.00, in Aula magna storica del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena.