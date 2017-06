Ammissione ai corsi di laurea in Farmacia e Ctf: pubblicato il bando

Per la preimmatricolazione è previsto il pagamento di un anticipo della prima rata delle tasse pari ad € 35, che dovrà essere effettuato entro il 13 luglio.

>> Il 24 luglio, sull'Albo on line dell'Università di Siena, sarà pubblicato l'elenco degli ammessi, che dovranno perfezionare l'immatricolazione dal 27 luglio al 2 agosto esclusivamente tramite la Segreteria on line.

Tutte le informazioni sulla presentazione della domanda e sulle modalità e i termini per l'ammissione sono consultabili sul bando pubblicato sull'Albo on line e sulle pagine del portale dedicate ai corsi a numero programmato per Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche.