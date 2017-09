Al professor Luca Verzichelli il premio "G. Sartori"

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al docente dell'Università di Siena dalla Società italiana di scienza politica (Sisp)

Il professor Luca Verzichelli, docente dell'Università di Siena presso il dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, è stato premiato dalla Società italiana di scienza politica per il miglior articolo pubblicato da studiosi italiani nel corso dell'anno 2016.

Il professor Verzichelli è stato insignito del premio "G. Sartori" insieme al professor Federico Russo, dell'Università del Salento, per l'articolo dal titolo "Government Ideology and Party Priorities: The Determinants of Public Spending Changes in Italy".



La premiazione si è tenuta ad Urbino in occasione dell'assemblea soci della Sisp.