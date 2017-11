Accordo di cooperazione con la Nanjing University of Aeronautics

Siglato in Rettorato l'accordo di cooperazione tra l'Università di Siena e la Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Le due università si attiveranno nell'ambito del programma Erasmus “Joint Enterprise University Learning” e sulla collaborazione in ambito ingegneristico all' interno del Joint Research Lab.

A seguire, la delegazione della Nanjing University of Aeronautics and Astronautics visiterà mil laboratorio di Ingegneria dell'informazione.