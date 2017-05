Accordo di cooperazione accademica con la Wenzhou University

Siglato in Rettorato l'accordo di cooperazione accademica tra l'Università di Siena e la Wenzhou University

Le due università riceveranno ogni anno due studenti per la durata di un semestre ciascuno o uno studente per l'intero anno accademico provenienti da Lingue, Economics, Finance, Management, Accounting, Chemistry, Biotechnology, Robotics and Automation.

Si tratta di un protocollo aggiuntivo a seguito dell'accordo siglato dai rettori dell'Università di Siena di Wenzhou il 29 novembre 2016 e dedicato allo sviluppo di attività per dottorati di ricerca, scambi di docenti, di lettori di lingua straniera e di studenti.