25 aprile 2017 - Celebrazioni per la Festa della Liberazione

Il 25 aprile, nell'ambito delle celebrazioni per la Liberazione, il cortile del Rettorato sarà aperto per la deposizione di una corona commemorativa al monumento ai caduti della battaglia di Curtatone e Montanara da parte del corteo che partirà alle 17.00 dai giardini della Lizza per sfilare lungo le vie del centro cittadino.

Alla cerimonia ufficiale che si terrà presso il teatro dei Rinnovati, alle 17.45, parteciperanno il sindaco del Comune di Siena, Bruno Valentini, il presidente della Provincia, Fabrizio Nepi e Silvia Folchi, presidente provinciale dell'Anpi.