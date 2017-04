2 borse di studio in Scienze geologiche e Scienze e tecnologie geologiche

2 borse di studio in Scienze geologiche (LS-86) e Scienze e tecnologie geologiche (LM-74) presso il centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno

Scadenza bando: 8 maggio

Scade l'8 maggio il termine per partecipare al bando per due borse di studio in Scienze geologiche (LS-86) e Scienze e tecnologie geologiche (LM-74) presso il centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno.

Questo l'argomento dell'attività di ricerca:

"Studio geologico-strutturale dei marmi delle Alpi Apuane e delle loro varietà merceologiche".

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.