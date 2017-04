2 borse di studio per gli iscritti al master in Storia e design del gioiello a.a. 2016-2017

Scadenza bando: 8 maggio

Scade l'8 maggio il termine per partecipare al bando per due borse di studio riservate agli iscritti al master in Storia e design del gioiello a.a. 2016-2017.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata alle Borse.