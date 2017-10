2 borse di studio in Farmacia o Ctf per laureati magistrali

Due borse di studio in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche per laureati magistrali

Scadenza bandi: 31 ottobre

Scadono il 31 ottobre i bandi per due borse di studio in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche per laureati magistrali presso il dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia dell'Università di Siena.

L'attività di studio verterà sui seguenti argomenti:

“Sintesi di nuovi potenziali agenti antitumorali” (tutor professoressa Stefania Butini),

“Sintesi di nuovi agenti antiparassitari" (tutor professor Giuseppe Campiani).

I bandi sono consultabili nella sezione del portale dedicata alle Borse.