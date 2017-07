2 borse di studio al Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno

2 borse di studio presso il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno

Scadenza bandi: 8 agosto

Scadono l'8 agosto i bandi per due borse di studio presso il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno, riservate a coloro che sono in possesso della laurea specialistica in Scienze geologiche (classi LS-86) e delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche (classi LM-74).

Questi gli argomenti delle attività di ricerca:

"Metodi di analisi delle pericolosità geologiche e monitoraggio di fenomeni franosi in un'area mineraria dismessa" (1 borsa),

"Elaborazioni di immagini aeree provenienti da rilievi fotogrammetrici multi- e iperspettrali con controlli a terra” (1 borsa).

I bandi sono consultabili nella sezione del portale dedicata alle Borse.