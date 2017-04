Pint of Science 2017. Tre giorni di scienza alla portata di tutti

Pint of Science 2017

Dal 15 al 17 maggio

Al bar Il Palio e nel locale Cacio&Pere momenti di dibattito e approfondimento in un ambiente informale

Dal 15 al 17 maggio torna Pint Of Science, la manifestazione internazionale che porta i temi scientifici nei pub e che si svolge contemporaneamente in 17 città italiane e 9 paesi al mondo.

Pint of Science, evento senza scopo di lucro in cui tutti lavorano su base volontaria, prevede il coinvolgimento di pub, bar e locali per ognuna delle sedi nelle quali saranno affrontati argomenti scientifici diversi suddivisi in sei aree tematiche: Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria), Atoms to Galaxies (chimica, fisica e astronomia), Our Body (biologia umana), Planet Earth (scienze della terra, evoluzione e zoologia), Tech Me Out (tecnologia e computer), Social Sciences (diritto, storia e scienze politiche).

Le iniziative patrocinate dall'Università di Siena si terranno in due locali senesi. Il bar Il Palio e Cacio&Pere apriranno le loro porte a scienziati che spiegheranno in modo comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, i temi scientifici più attuali.

Inoltre, per ogni serata, è previsto un momento di discussione tra i partecipanti e lo speaker, facilitata dall’ambiente informale dove si svolgono gli incontri.

Il programma della 3 giorni: