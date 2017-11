Pianeta Galileo: lezione a due voci "Homo sapiens e preistoria cognitiva"

Un genetista (prof. Fabio Macciardi) e un archeologo (prof. Fabio Martini) dialogano sulle possibilità offerte dalle più moderne metodologie di antropologia molecolare, utilizzate per la ricostruzione del profilo genetico e comportamentale delle popolazioni preistoriche. Al centro del confronto saranno gli studi, attualmente in corso, sul profilo genetico di un giovane di 11-12 anni, sepolto 17.000 anni fa nella Grotta del Romito in Calabria. Un ricco corredo funerario suggerisce che si tratta di personaggio di una certa importanza all’interno della sua comunità.

Lo studio del DNA e della morfologia cerebrale consentono di ricavare informazioni eccezionali e di ricostruire la storia di questo giovane cacciatore-raccoglitore paleolitico.