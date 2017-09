Meeting conclusivo del progetto Aditec - Advanced Immunization Technologies

18-20 settembre, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

L'Università di Siena ha saputo in questi anni portare avanti con grande successo questa iniziativa, creando un progetto che dà un importante contributo allo sviluppo di vaccini di nuova generazione

Dal 18 al 20 settembre, presso l'Aula magna del Rettorato, si terrà il meeting conclusivo del progetto Aditec - Advanced Immunization Technologies, il più grande progetto nel campo dei vaccini finanziato dalla Commissione europea e che coinvolge 42 istituti in 13 paesi europei e gli Stati uniti.

Aditec ha messo in campo un nuovo modo di strutturare la ricerca, basato su una forte sinergia tra laboratori pubblici e privati, che si è rivelato di grande successo. In meno di 6 anni, con 12 studi clinici ed oltre 245 pubblicazioni scientifiche, ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie di immunizzazione e metodi di vaccinazione ottimizzati per i diversi gruppi di età.

L'Università di Siena svolge un ruolo di primaria importanza nel progetto Aditec, a cui contribuisce tramite il Laboratorio di Microbiologia molecolare e biotecnologia del dipartimento di Biotecnologie mediche ed il coordinamento scientifico della professoressa Donata Medaglini.