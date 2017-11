Meet your life, meet your future!

5 dicembre, ore 10.30, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

English session: 5 dicembre, ore 10.30, Aula magna storica del Rettorato

Il 5 dicembre, a partire dalle ore 10.00, si terrà l'evento "Meet your life, meet your future!", dedicato a far conoscere le seguenti opportunità di studio all'estero:

Erasmus Studies 2018/2019,

Mobilità internazionale 2018/2019,

Double degrees,

Borse estive,

Erasmus+/International Credit Mobility.

Il programma:

saluti del delegato del Rettore all'internazionalizzazione,

all'internazionalizzazione, intervento della professoressa Anne Schoysman ,

, intervento del dottor Luca Favero ,

, intervento della studentessa Antonella Iannarilli ,

, le opportunità Erasmus: ufficio Progettazione e gestione mobilità internazionale ,

, le opportunità di mobilità internazionale ,

, le opportunità di mobilità internazionale: ufficio Sviluppo e gestione relazioni internazionali.

Parteciperà Esn/Gruppo Erasmus Siena.

