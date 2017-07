A Grosseto incontri informativi su borse di studio Dsu Toscana

A Grosseto incontri informativi su borse di studio e posti alloggio Dsu Toscana

Il 27 luglio e il 24 agosto, dalle 9 alle 14, presso l'Aula delle colonne del Polo universitario grossetano, si terranno due incontri per studenti e immatricolandi organizzati in collaborazione con il Dsu Toscana per fornire informazioni su borse di studio e posti alloggio.

Sarà allestita anche una postazione internet per la compilazione on line della domanda di borsa di studio.