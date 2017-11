Fab Academy 2018

11 dicembre, ore 18.00, auditorium Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

A Fab Academy 2018 si imparerà a ideare, prototipare e comunicare progetti innovativi con strumenti di fabbricazione digitale quali stampanti 3D, macchine a taglio laser o per la fresatura, elettronica e sensoristica

L'11 dicembre, alle ore 18.00, presso l'auditorium del Santa Chiara Lab, si terrà il lancio di Fab Academy 2018, terza edizione dell’accademia mondiale della fabbricazione digitale che si terrà dal 29 gennaio all'11 giugno 2018.

La Fab Academy si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza del mondo della fabbricazione digitale, ma non è richiesta alcuna competenza tecnica specifica per l’iscrizione. Nei Fab Lab le competenze si incontrano e si ibridano in maniera continua: ingegneri, artigiani, designer, artisti visivi, musicisti, archeologi, esperti di comunicazione, e semplici curiosi. La lingua ufficiale delle lezioni è l’inglese.

Al termine della presentazione seguiranno aperitivo e concerto