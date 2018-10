European Radon Day: presentazione del RadioLab Workshop

7 novembre, ore 10.00, aula 5 della sezione di Fisica del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente, via Roma, 56 - Siena

Il 7 novembre, alle ore 10.00, in aula 5 della sezione di Fisica del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente, si terrà il RadioLab Workshop, progetto promosso dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e rivolto alle scuole superiori.

Nel corso della giornata si terrà la presentazione del progetto RadioLab, il percorso di alternanza scuola-lavoro proposto e un esempio di attività realizzate da una scuola pilota nell'a. s. 2017/18. Sarà anche l'occasione per ricordare la figura di Maria Skłodowska e per essere introdotti alla scoperta dei fenomeni nucleari e al monitoraggio del radon. A seguire, una breve videoconferenza con gli altri RadioLab Workshop che si svolgeranno in contemporanea in Italia.

Il workshop si tiene il 7 novembre per ricordare la data di nascita di Maria Skłodowska, meglio nota come Marie Curie, nata a Varsavia il 7 novembre 1867.