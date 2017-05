19 maggio: interruzione servizi U-GOV dalle 14.00

Il 19 maggio, a partire dalle 14.00, il partner tecnologico Cineca effettuerà un aggiornamento evolutivo di U-GOV dedicato ad installare la versione 17.05.00.00, per ottemperare al seguente obbligo di legge:

- "Il DL 193/2016 ha introdotto l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i file relativi alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010. Il termine per l'adempimento è stato fissato al 31/05/2017"

Questo comporterà un fermo dei seguenti servizi U-GOV:

- Contabilità,

- Ricerca,

- Didattica.

L'aggiornamento comporterà il fermo della piattaforma per circa due ore.