Sette premi di studio in Fisica

Scadenza bando: 31 luglio

Scade il 31 luglio il termine per partecipare al bando per 7 premi di studio riservati agli studenti immatricolati al corso di laurea in Fisica e tecnologia avanzate nell'a.a. 2016-2017.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica ad uno dei seguenti indirizzi di posta posta elettronica:

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai Premi.