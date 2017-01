Scienze riabilitative delle professioni sanitarie: assegnazione posto

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2016-2017 fino a copertura di 1 posto vacante.

Posso presentare domanda gli studenti che abbiano sostenuto la prova di ammissione al corso presso un altro ateneo italiano.

Le richieste possono essere presentate dal 12 al 19 gennaio.

Il decreto rettorale e il modulo per la presentazione della domanda sono scaricabili sulle pagine web dedicate al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e sull'Albo on line.