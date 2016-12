Master di II livello in Genetica clinica a.a. 2016-2017

È stata prorogata fino al 31 gennaio 2017 la scadenza per iscriversi al master di II livello in Genetica clinica, aperto ai laureati in Medicina interessati ad approfondire tematiche quali la dismorfologia, la genetica oncologica e le patologie organo specifiche.

Il bando è consultabile nella sezione del portale dedicata ai master universitari.

