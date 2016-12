Incontro tra il rettore Frati e la delegazione della Guilling University

Il rettore Frati ha incontrato la delegazione dell'ateneo cinese Guilling University of Electronic Technology (GUET)

Hanno partecipato i docenti Giovanni Giambene, Maurizio Pompella ed Enrico Tavarnelli

Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena, ha incontrato una delegazione della Guilling University of Electronic Technology (Cina) per parlare del programma di formazione a lungo termine della durata di 5 anni (2 + 3) per gli studenti cinesi iscritti al GUET.

Gli studenti che sceglieranno questo percorso frequenteranno il GUET per la durata di 2 anni, dopo i quali si iscriveranno all’Università di Siena a un corso di laurea triennale.

I crediti conseguiti in Italia saranno riconosciuti in Cina e porteranno gli studenti a completare il loro ciclo di studi in Cina, oltre che a conseguire la laurea triennale in Italia.