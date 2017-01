Cordoglio in Ateneo per la scomparsa del dott. Massimo Belloni

Cordoglio all'Università di Siena per la scomparsa del dottor Massimo Belloni

Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, a nome personale e dell’Ateneo, esprime profondo cordoglio per la morte del dottor Massimo Belloni, tecnico della ricerca del dipartimento di Scienze della vita. Massimo Belloni si era laureato in Biologia presso l’Università di Siena, dove aveva successivamente conseguito il dottorato in Biologia evoluzionistica.

Dopo essersi occupato per anni di genetica di Drosophila, nel gruppo del professor Leonard Gilbert Robbins, negli ultimi anni Belloni collaborava alle ricerche di farmacologia del professor Massimo Valoti. "Sono profondamente colpito dall’improvvisa scomparsa di Massimo, che conoscevo da anni, avendo frequentato lo stesso laboratorio ed essendo poi diventati collaboratori. Alla famiglia esprimo la mia personale vicinanza”, ha detto Frati.

(Nota a cura Ufficio Stampa)